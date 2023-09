V zaselku Sela pri Straži prenovili vodovod in cestišče

Straža, 19. septembra - V zaselku Sela pri Straži na Dolenjskem so danes uradno odprli prenovljena vaški vodovod in vaško cestišče. Občina Straža je za naložbi skupaj z davkom odštela skupaj nekaj več kot 200.000 evrov lastnega proračunskega denarja. Podjetje Elektro Ljubljana je hkrati prenovilo in vkopalo 20 kilovatni elektrovod do bližnjega industrijskega območja.