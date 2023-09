DZ v sredo o mandatih nadomestnih poslancev Svobode

Ljubljana, 19. septembra - Državna volilna komisija je na dopisni seji ugotovila, da imata Dejan Süč in Jurij Lep pravico do opravljanja funkcije nadomestnih poslancev. Oba sta mandat sprejela, v poslanskih vrstah Gibanja Svoboda pa bosta nasledila Dejana Zavca in Martina Marzidovška, ki sta s položaja odstopila. DZ bo o potrditvi njunih mandatov odločal že v sredo.