Noveli zakona o duševnem zdravju podporo poleg koalicije napovedala tudi NSi

Ljubljana, 19. septembra - Poslanci so obravnavali predlog novele zakona o duševnem zdravju, s katerim želi vlada med drugim odpraviti neustavnost, zagotoviti varstvo človekovih pravic, izboljšati dostop do storitev in preprečiti podaljšanje čakalnih dob za namestitev v varovane oddelke. Podporo noveli so napovedali v koaliciji in NSi, v SDS pa ji nasprotujejo.