Bruselj, 19. septembra - Svet EU je danes imenoval Bolgarko Iliano Ivanovo za novo evropsko komisarko za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade. Ivanova bo na položaju do konca mandata Evropske komisije, ki se izteče 31. oktobra prihodnje leto, so sporočili iz Sveta EU.