Na koprskem potniškem terminalu dočakali milijontega gosta

Koper, 19. septembra - V Kopru so danes proslavili prihod milijonte turistke na potniški terminal pristanišča. Predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan je ob tem do konca leta 2025 napovedala izgradnjo nove zgradbe za potnike. Predstavniki lokalne skupnosti in turizma se strinjajo, da je treba dejavnost razvijati, vendar v skladu z zmogljivostmi okolja.