Izšel je prvi prevod celotne ohranjene korespondence med Nikolo Teslo in J. P. Morganom & Co

Ljubljana, 19. septembra - Pri Založbi Litera je v ponedeljek izšel prevod celotne ohranjene korespondence med Nikolo Teslo in vodilnima predstavnikoma bankirske dinastije in komercialne banke J. P. Morgan & Co. Gre za prvo objavo tega gradiva v svetovnem merilu in prvi prevod v slovenski jezik. Knjigo je uredil, prevedel in obogatil s spremno študijo Tibor Hrs Pandur.