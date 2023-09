Slovenski in italijanski obrambni minister podpisala dogovor o nakupu drugega transportnega letala

Ljubljana, 19. septembra - Slovenski in italijanski obrambni minister Marjan Šarec in Guido Crosetto sta podpisala dogovor o nakupu še drugega transportnega letala C-27J Spartan po modelu vlada vladi, so danes sporočili z ministrstva. Z nakupom bo imela Slovenska vojska zagotovljeno stalno operativnost letalskega taktičnega transporta pripadnikov in tovora za svoje potrebe.