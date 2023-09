Slovenske kanuistke ekipno do brona na SP

London, 19. septembra - V Lee Valleyu pri Londonu se je na olimpijski progi začelo slalomsko svetovno prvenstvo v kajaku in kanuju na divjih vodah. Za Slovenijo uspešno, saj je že v prvi disciplini osvojila kolajno. Zanjo so v ekipni vožnji poskrbele kanuistke, Eva Alina Hočevar, Alja Kozorog in Lea Novak so zasedle tretje mesto.