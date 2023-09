Medletna rast dobička bank se nekoliko umirja

Ljubljana, 19. septembra - Banke v Sloveniji so do konca letošnjega julija ustvarile 636,5 milijona evrov dobička pred davki, kar je 114,1 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček je bil s 557,9 milijona evrov višji za 108,8 odstotka, je danes objavila Banka Slovenije. Medletna rast dobička se tako ob nekoliko višjih neto oslabitvah in rezervacijah umirja.