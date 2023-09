DZ opravil drugo obravnavo predloga novele zakona o visokem šolstvu

Ljubljana, 19. septembra - DZ je danes opravil drugo obravnavo predloga novele zakona o visokem šolstvu, ki ureja pravni status članic univerze in javno službo v visokem šolstvu. Noveli so koalicijski poslanci napovedali podporo, opozicijski ne. Na seji so sicer razpravljali o vloženih dopolnilih SDS v zvezi z definicijo javne službe in zamejskimi študenti.