Ljubljana, 19. septembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi okvare vozile promet oviran na štajerski avtocesti na izvozu Trojane iz smeri Maribora. Zastoji so na primorski hitri cesti med priključkoma Koper/center in Bertoki proti Ljubljani, ter na cestah Šmarje-Koper in Valeta-Strunjan.