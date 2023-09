Čatež ob Savi/Metlika, 19. septembra - Policisti so v ponedeljek pri prevozu migrantov ujeli 31-letnega Hrvata in 25-letnega Belorusa. Obema so odvzeli prostost, jima zasegli vozili in ju bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.