Promet skozi drugo cev predora Učka naj bi stekel pred naslednjo turistično sezono

Opatija, 19. septembra - Promet skozi drugo cev predora Učka, ki povezuje Kvarner in Istro, bo stekel pred začetkom naslednje turistične sezone, je v ponedeljek na slovesnosti ob prebitju cevi sporočil hrvaški premier Andrej Plenković. Z drugo cevjo tretjega najdaljšega predora na Hrvaškem bosta za pot od Zagreba do Pulja predvidoma potrebni dve uri in pol.