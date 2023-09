Začenja se evropski teden trajnostnega razvoja

Ljubljana, 20. septembra - Začenja se letošnji evropski teden trajnostnega razvoja, namenjen organiziranju dejavnosti, projektov in dogodkov, ki podpirajo trajnostni razvoj in njegove cilje ter skrbijo za njihovo prepoznavnost. Cilji so razdeljeni na pet sklopov, in sicer ljudje, blaginja, planet, mir in partnerstvo. Aktivnosti bodo potekale do torka.