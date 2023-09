V Kostelu in Osilnici do državnega denarja za sanacijo po poplavah

Kostel/Osilnica, 19. septembra - V občinah Kostel in Osilnica, ki so jih septembra lani dvakrat prizadele poplave, so dočakali državni denar za temeljitejšo sanacijo škode. Z njim bodo v Kostelu popravili najbolj prizadeto občinsko cesto Colnarji-Kostel-Žaga, v Osilnici pa več poškodovanih občinskih cest. Na sanacijo države čaka državna cesta skozi Strmo reber.