Gospodarska združenja oktobra z Golobom in ministri o ukrepih za sanacijo po ujmi

Ljubljana, 19. septembra - Predstavniki 14 gospodarskih organizacij, ki so konec avgusta vlado pozvale k oblikovanju dolgoročnih in premišljenih odločitev za sanacijo po poletni ujmi, se bodo s premierjem Robertom Golobom in ministrsko ekipo po napovedih sestali 9. oktobra. Delodajalci ob tem spet izražajo pomisleke glede nekaterih sprejetih ali predlaganih ukrepov.