V soboto bo dan slovenskega športa kot državni praznik

Ljubljana, 20. septembra - V soboto bo Slovenija obeležila dan športa kot državni praznik, to bo tudi začetek evropskega tedna športa, ki bo potekal do 30. septembra. Olimpijski komite Slovenije (OKS) bo v soboto in nedeljo pripravil Olimpijski festival v središču Ljubljane, številni dogodki pod geslom "Praznujmo aktivno" pa bodo potekali po vsej Sloveniji.