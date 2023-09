Arso za osrednjo in jugovzhodno Slovenijo izdal oranžno opozorilo

Ljubljana, 19. septembra - V osrednji in jugovzhodni Sloveniji se bodo po podatkih Agencije za okolje (Arso) do zgodnjega popoldneva še pojavljale krajevne nevihte z močnejšimi nalivi. Arso je tako za osrednjo in jugovzhodno Slovenijo izdal oranžno opozorilo. Za jugozahod države medtem velja rumeno opozorilo.