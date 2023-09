Objavljen seznam sanacijskih poklicev za hitrejše zaposlovanje tujcev

Ljubljana, 19. septembra - Minister za delo Luka Mesec je skladno z zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov izdal odredbo o poklicih in dejavnostih, v katerih bo za namen sanacije omogočeno hitrejše zaposlovanje tujcev. Veljati je začela v soboto. Med poklici so vozniki težkih tovornjakov, zidarji, tesarji, različni monterji.