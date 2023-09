Francoski in nemški strokovnjaki za Evropo več hitrosti

Bruselj, 19. septembra - Francoski in nemški strokovnjaki bodo na današnjem zasedanju ministrov EU za splošne zadeve predstavili poročilo glede prihodnosti EU spričo nadaljnjih širitev. Predlagajo Evropo več hitrosti, ki bi obsegala štiri ravni evropske integracije. Podprli so tudi zavezo glede širitve EU do leta 2030.