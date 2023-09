Vreme: Spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami

Ljubljana, 19. septembra - Danes bo spremenljivo oblačno. Krajevne plohe in nevihte z močnejšimi nalivi se bodo še pojavljale predvsem v osrednji in južni Sloveniji. Popoldne bodo padavine oslabele in postopno ponehale, od severozahoda se bo jasnilo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. V sredo bo povečini sončno. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne in zvečer bo na zahodu že možna kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, ob morju 17, najvišje dnevne od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

Opozorilo: V osrednji in jugovzhodni Sloveniji se bodo še pojavljale krajevne nevihte z močnejšimi nalivi.

Obeti: V noči na četrtek se bodo padavine v zahodni Sloveniji okrepile in prehodno zajele tudi osrednjo in jugovzhodno Slovenijo. V četrtek in petek bo v zahodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, predvsem na zahodu bodo občasne krajevne padavine. V vzhodnih krajih bo dokaj sončno vreme. Oba dneva bo pihal jugozahodnik, ob morju pa jugo.

Vremenska slika: Nad severno Evropo, Britanskim otočjem in severnim Atlantikom je obsežno območje nizkega zračnega tlaka, ki sega tudi nad srednjo Evropo, severni Balkan in Jadran. Hladna fronta se pomika čez srednjo Evropo in vzhodne Alpe. Za njo bo k nam prehodno pritekal malo hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo oblačno. Krajevne plohe in nevihte bodo zajele tudi kraje vzhodno in južno od nas, popoldne pa bodo postopno slabele. Popoldne se bo deloma zjasnilo. Ob severnem Jadranu bo prehodno zapihala šibka do zmerna burja. V sredo bo povečini sončno. V krajih zahodno od nas bodo popoldne in zvečer že nastale posamezne plohe.

Biovreme: Danes dopoldne bo vremenski vpliv še zmerno obremenilen, čez dan bo vremenska obremenitev popustila. V sredo bo vpliv vremena na počutje ugoden.