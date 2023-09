Ljubljana, 19. septembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je promet povečan na cestah proti večjim mestom. Zastoji so med drugim na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico, na dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani ter na cestah Pijava Gorica-Škofljica in Medno-Ljubljana.