Evropske borze v rdečem; dražja nafta in evro

London/Frankfurt/Pariz, 18. septembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes znižali. Vlagatelji so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v pričakovanju zasedanj ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) in britanske centralne banke Bank of England, ki bosta v nadaljevanju tedna. Nafta se je podražila, tečaj evra pa se je zvišal.