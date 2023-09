Vreme: Zvečer in ponoči spremenljivo, na zahodu pretežno oblačno

Ljubljana, 18. septembra - Zvečer in ponoči bo spremenljivo, na zahodu pretežno oblačno. Predvsem na zahodu se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe, kakšno bo lahko zaneslo tudi vzhodneje. Jugozahodnik se bo do jutra večinoma umiril. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo spremenljivo oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo dopoldne od severozahoda razširile nad večji del države. Krajevno bodo možni krajši nalivi in močnejši sunki vetra. Popoldne se bodo padavine umirjale, od severozahoda se bo jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, v Beli Krajini in na Primorskem do okoli 26 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo sončno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla. V četrtek bo znova zapihal jugozahodnik. V zahodni in osrednji Sloveniji bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na zahodu bodo občasne krajevne padavine. V vzhodnih krajih bo dokaj sončno vreme.

Vremenska slika: Nad severozahodno Evropo in severnim Atlantikom je območje nizkega zračnega tlaka, ki sega do Alp. Na njih se zadržuje hladna fronta. Pred njo z jugozahodnimi vetrovi nad naše kraje doteka zelo topel in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bodo občasne krajevne padavine predvsem v sosednjih krajih Italije, lahko tudi v Gorskem Kotarju in Kvarnerju. V torek bo spremenljivo oblačno. Krajevne plohe in nevihte bodo od severozahoda zajele vse sosednje pokrajine in popoldne od zahoda oslabele. Ob severnem Jadranu bo popoldne zapihala šibka do zmerna burja. Nekoliko hladneje bo.