Ljubljanska borza teden začela s padcem

Ljubljana, 18. septembra - Ljubljanska borza je teden začela s padcem. Indeks SBI TOP je izgubil 0,69 odstotka, med blue chipi pa so se najbolj pocenile delnice Luke Koper in Krke, oboje krepko več kot za odstotek. Delnice Krke so bile sicer daleč najprometnejše, lastnika jih je zamenjalo za 491.830 evrov. Skupni promet na borzi je nanesel 756.984 evrov.