Dnevi evropske kulturne dediščine prinašajo 450 dogodkov

Beltinci, 18. septembra - Med 23. septembrom in 10. oktobrom se bo v okviru 33. Dnevov evropske kulturne dediščine in 11. Tedna kulturne dediščine zvrstilo več kot 400 dogodkov po Sloveniji in v zamejstvu. Slavnostno odprtje bo v soboto, 23. septembra, v Beltincih, ki v pomurskem in tudi slovenskem prostoru veljajo za nekakšno središče ljudskega ustvarjanja.