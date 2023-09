Varuh človekovih pravic obsodil nasilje na sobotni Paradi ponosa v Mariboru

Ljubljana, 18. septembra - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je ob srečanju s predstavniki društva Parada ponosa in nekaterih drugih nevladnih organizacij obsodil nestrpnost in nasilje na sobotni Paradi ponosa v Mariboru. Predsodki, diskriminacija in izključevanje zaradi spolne usmerjenosti, spolne identitete in drugih osebnih okoliščin so nesprejemljivi, je poudaril.