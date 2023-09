DZ se je seznanil z odstopoma poslancev Zavca in Marzidovška

Ljubljana, 18. septembra - DZ se je na začetku redne plenarne seje seznanil z odstopoma poslancev Svobode Dejana Zavca in Martina Marzidovška, s čimer jima je prenehala funkcija. Državna volilna komisija bo o ugotovitvi pravice do opravljanja funkcije nadomestnih poslancev odločila do torka do 12. ure, po neuradnih podatkih bosta nadomestna poslanca Jurij Lep in Dejan Süč.