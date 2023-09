ZN svarijo pred širjenjem konfliktov v Etiopiji

Adis Abeba, 18. septembra - Na severu Etiopije prihaja do resnih kršitev človekovih pravic in določb mirovnega dogovora, ki ga je etiopska vlada novembra lani podpisala s tamkajšnjimi uporniki, je opozorila mednarodna komisija pod okriljem ZN. Ob tem svarijo, da bi se lahko konflikti razširili po vsej državi in ogrozili stabilnost celotne vzhodnoafriške regije.