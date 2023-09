Poraz Cedevite Olimpije za tekmovalni uvod sezone

Podgorica, 18. septembra - S četrtfinalnim dvobojem med Cedevito Olimpijo in Igokeo se je danes začel superpokalni turnir košarkarske lige Aba v Podgorici. Ljubljančani so opoldanski obračun izgubili s 65:75. V torek in sredo se bodo borili le še za peto mesto. Danes bodo na sporedu še trije četrtfinalni obračuni.