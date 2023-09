V Ivančni Gorici domnevno povečano število vlomov, zato so se samoorganizirali tudi krajani

Ivančna Gorica, 19. septembra - V občini Ivančna Gorica naj bi v zadnjem času beležili povečano število vlomov, predvsem na gradbišča in v gospodarske objekte. O tem so na nedavnem sestanku govorili predstavniki občine in policije ter ugotovili, da bi potrebovali večje število policistov. Zaradi kraj so se samoorganizirali tudi podjetniki, čemur pa policija ni naklonjena.