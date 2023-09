Nadaljujejo se obsodbe nasilja ob Paradi ponosa v Mariboru

Maribor, 18. septembra - Nadaljujejo se obsodbe izrazov nestrpnosti in nasilja ob sobotni Paradi ponosa v Mariboru. Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je ob tem izpostavil, da moramo imeti kot država ničelno toleranco do nasilja. Župan Saša Arsenovič pa je danes poudaril, da ima vsak posameznik pravico do svobodnega izražanja svoje identitete.