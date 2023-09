Ukrajina naj bi zavzela vas v bližini Bahmuta

Kijev, 18. septembra - Ukrajinske oblasti so v nedeljo sporočile, da so njihove sile ponovno zavzele vas Kliščivka, ki leži južno od mesta Bahmut v regiji Doneck na vzhodu države. Vas so zavzele le nekaj dni po tem, ko je ukrajinska vojska osvobodila vas Andrijivka, ravno tako južno od Bahmuta. Rusija in Ukrajina sta medtem poročali o novih napadih z raketami in droni.