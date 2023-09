Termo shop bo za več kot 12 milijonov evrov zgradil nov poslovno-proizvodni objekt

Šempeter v Savinjski dolini, 23. septembra - Podjetje Termo shop iz Šempetra v Savinjski dolini, ki se že 30 let ukvarja s proizvodnjo in servisom energijsko varčnih toplotnih črpalk, bo gradilo nov poslovno-proizvodni objekt v žalski poslovni coni Arnovski gozd. Investicijo so ocenili na več kot 12 milijonov evrov, pravijo v družbi, ki je lani beležila tako rast prihodkov kot dobička.