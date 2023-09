V novo sezono srebrnega abonmaja ob zvokih harfe in godal

Ljubljana, 19. septembra - V Cankarjevem domu (CD) se bo nocoj začela nova sezona srebrnega abonmaja, v katerega vabijo različne komorne in solistične zasedbe. Začetek so letos zaupali francoskemu harfistu Emmanuelu Ceyssonu in Godalnemu kvartetu Tartini, ki letos praznuje 40-letnico delovanja. Nastopila bosta ob 19.30 v Gallusovi dvorani CD.