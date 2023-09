Po oceni ZN stanje človekovih pravic v Rusiji od začetka vojne znatno slabše

Ženeva, 18. septembra - Stanje človekovih pravic v Rusiji se je od začetka ruskega napada na Ukrajino znatno poslabšalo, so danes sporočili ZN in obsodili "sistematično zatiranje" civilne družbe v tej državi. Ob tem so pojasnili, da se razmere na področju človekovih pravic v Rusiji vztrajno slabšajo že zadnji dve desetletji, kar je deloma dediščina dveh čečenskih vojn.