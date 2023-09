Jadralec Žan Luka Zelko pričakovano državni prvak v razredu ilca 7

Koper, 18. septembra - Mariborski jadralec Žan Luka Zelko (Maraktiv) je v Koprskem zalivu konec tedna pričakovano postal državni prvak v razredu ilca 7. Za udeležencem olimpijskih iger v Tokiu 2021 je na drugem mestu končal Luka Zabukovec (Jadro Koper), ki je osvojil tudi zlati medalji do 19 in do 21 let. Tretje mesto je osvojil Benjamin Aganovič (Burja).