V Kranjski Gori mednarodni kongres o potencialu gozdov za zdravje

Kranjska Gora, 18. septembra - Kranjska Gora bo od danes do srede gostila 5. mednarodni kongres Gozdovi in njihov potencial za zdravje. V Kranjski Gori, kjer se bodo na kongresu mudili strokovnjaki s tega področja, so že pred dvema letoma izvedli študijo o blagodejnih učinkih gozda in gozdne terapije, na pozitivnih rezultatih pa želijo graditi gozdni turizem.