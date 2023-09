V prometni nesreči v Libiji umrli tudi grški humanitarni delavci

Tripoli, 18. septembra - V prometni nesreči na vzhodu Libije je v nedeljo umrlo pet članov grške humanitarne misije, ki so bili na poti v mesto Derna, opustošeno v poplavah, je danes sporočila grška vojska. Kot so pojasnili po poročanju tujih tiskovnih agencij, je šlo za tri pripadnike grške vojske in dva prevajalca, ki sta jih spremljala.