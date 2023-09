Strategija za obvladovanje demence po mnenju stroke ključna v starajoči družbi

Ljubljana, 18. septembra - Strategija obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2030 na nacionalni ravni usklajuje dejavnosti vseh deležnikov v slovenski družbi, ki se stara. Cilj strategije so med drugim preventivni ukrepi, zmanjšanje stigme in ustanovitev nacionalnega centra za demenco, je na današnji novinarski konferenci povedala Nadja Čobal z ministrstva za zdravje.