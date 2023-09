Vreme: Na vzhodu sončno in toplo, drugod zmerno do pretežno oblačno

Ljubljana, 18. septembra - Danes bo v zahodnih in deloma osrednjih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod bo večinoma sončno. Predvsem v zahodni Sloveniji bodo popoldne in v noči na torek krajevne plohe ali nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na vzhodu do 30 stopinj Celzija. V torek bo spremenljivo oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo dopoldne od severozahoda razširile nad večji del Slovenije. Krajevno bodo možni krajši nalivi in močnejši sunki vetra. Popoldne se bodo padavine umirjale, od severozahoda se bo jasnilo. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 20 do 24, v južnih krajih do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in četrtek bo sončno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla. V četrtek bo znova zapihal jugozahodnik, popoldne bodo na zahodu možne posamezne plohe. Precej toplo bo.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo, zahodnim Balkanom in osrednjim Sredozemljem slabi. Hladna fronta je dosegla zahodne Alpe in zahodno Sredozemlje. Pred njo z jugozahodnimi vetrovi nad naše kraje doteka zelo topel in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo v krajih zahodno od nas pooblačilo, drugod bo večinoma sončno. Popoldne se bodo v Alpah pojavljale krajevne padavine, tudi nevihte. V torek bo spremenljivo oblačno. Krajevne plohe in nevihte bodo od severozahoda zajele vse sosednje pokrajine in popoldne od zahoda oslabele. Ob severnem Jadranu bo popoldne zapihala šibka do zmerna burja. Nekoliko hladneje bo.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost. V torek čez dan bo vremenska obremenitev popustila.