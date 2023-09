Zlati kamišibaj Vanji Ivi Kretič in Boštjanu Odru

Črnomelj, 18. septembra - Strokovna komisija 11. slovenskega festivala kamišibaj gledališča, ki je konec tedna potekal v Črnomlju, je najvišjo stanovsko nagrado zlati kamišibaj 2023 podelila Vanji Ivi Kretič in Boštjanu Odru. Dobila sta ga za predstavo Tja med ljudi bova, deklica, šla ... ljubezenska pisma med Kajuhom in Silvo, so sporočili prireditelji.