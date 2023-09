Bisol Group po poplavah zaganja posodobljeno proizvodnjo

Prebold, 18. septembra - Skupina Bisol Group 45 dni po avgustovski vodni ujmi postopno zaganja proizvodnjo. Reka Savinja v Latkovi vasi pri Preboldu je namreč na dveh mestih, 300 in 500 metrov stran od sedeža družbe, prebila in odnesla brežino reke. Nastala je gospodarska škoda, ki presega 30 milijonov evrov, so danes sporočili iz Bisola.