Ukrajina naj bi zavzela vas v bližini Bahmuta

Kijev, 18. septembra - Ukrajinske oblasti so v nedeljo sporočile, da so njihove sile ponovno zavzele vas Kliščivka, ki leži južno od mesta Bahmut v regiji Doneck na vzhodu države. Vas so zavzele le nekaj dni po tem, ko je ukrajinska vojska osvobodila vas Andrijivka, ravno tako južno od Bahmuta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.