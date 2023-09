V četrtfinale Davisovega pokala še Velika Britanija in Italija

Bologna/Manchester, 17. septembra - V teniškem Davisovem pokalu je znanih vseh osem četrtfinalistk. Kot zadnjima reprezentancama je to danes uspelo še Italiji in Veliki Britaniji. Ob njima bodo v Malagi konec novembra igrale še izbrane vrste Češke, Srbije, Nizozemske, Kanade, Avstralije in Finske.