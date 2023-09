Pregled - šport, 17. 9. (nedelja)

EUGENE - Svetovni podprvak Kristjan Čeh v ameriškem Eugenu ni ubranil naslova prvaka diamantne lige v metu diska. Drugi dan finala najprestižnejše serije atletskih mitingov je najboljši slovenski športnik lanskega leta orodje vrgel 67,64 m in bil drugi, zmagal je presenetljivo Matthew Denny z avstralskim rekordom 68,43 m. Šved Armand Duplantis je v skoku s palico s 6,23 m izboljšal svoj svetovni rekord, prav tako pa je najboljšo znamko vse časov na 5000 metrov dosegla Etiopijka Gudaf Tsegay s časom 14:00,21.

MADRID - Američan Sepp Kuss je zmagovalec 78. kolesarske dirke po Španiji. V skupnem seštevku sta mu na zmagovalnem odru družbo delala moštvena kolega pri nizozemski zasedbi Jumbo-Visma, drugouvrščeni Danec Jonas Vinegegaard ter tretji slovenski as Primož Roglič. Zadnja etapa po ulicah Madrida je pripadla Avstralcu Kadenu Grovesu. Zasedba Jumbo-Visme je poleg trojne zmage postala sploh prva ekipa, ki je v isti sezoni slavila na vseh treh tritedenskih preizkušnjah. Roglič je maja dobil dirko po Italiji, Vingegaard pa je julija blestel na Touru, kjer je ugnal slovenskega asa Tadeja Pogačarja.

LJUBLJANA - Rokometašice Krima Mercatorja so v drugem krogu evropske lige prvakinj v domači dvorani premagale danski Esbjerg s 33:27 (15:12). Ljubljanska ekipa bo v naslednjem krogu 23. septembra gostila madžarski Ferencvaros.

LJUBLJANA - V današnjih tekmah 8. kroga Prve lige Telemach so nogometaši Kalcerja Radomelj premagali Domžale s 3:1 (3:1), Koper in Celje sta igrala 1:1 (0:1).

DUNAJ - Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 2. kroga lige ICEHL v gosteh premagali Vienno Capitals s 5:2 (0:1, 1:1, 4:0).

RIM - Švicar Jeremy Seewer je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v motokrosu v italijanski Maggiori. V elitnem razredu MXGP je slovenski dirkač Tim Gajser končal na petem mestu, potem ko je bil deveti v drugi in drugi v drugi vožnji. Španec Jorge Prado pa je že z zmago v prvi vožnji potrdil naslov prvaka za sezono 2023.

LJUBLJANA - Španka Marina Bassols Ribera je zmagovalka teniškega turnirja serije WTA 125 Zavarovalnica Sava v Ljubljani. V finalu je bila boljša od Turkinje Zeynep Sönmez s 6:0, 7:6. Za 23-letno tekmovalko je to prvi naslov na tej ravni turnirjev WTA, ki ji bo hkrati na novi računalniški lestvici prinesel najvišjo uvrstitev v karieri.

NOVO MESTO - Na dvodnevnem atletskem pokalu Slovenije v Novem mestu je v obeh konkurencah ekipno po pričakovanjih zmagal ljubljanski Mass. Neja Filipič je v skoku v daljino v zadnji seriji dosegla največjo daljavo tekme s 6,47 metra. Maja Mihalinec Zidar in Andrej Skočir sta bila prva tako na 100 kot na 200 m.

MALMÖ - Švedski namiznoteniški igralci so izkoristili domačo dvorano v Malmöju in po 21 letih spet postali evropski prvaki. V finalu so premagali Nemce s 3:1. Če Nemcem ni uspelo ubraniti naslova, pa so bile pri njegovem branjenju uspešnejša nemška dekleta. V finalu so s 3:0 premagala Romunijo. Pri moških so si tretje mesto razdelili Portugalci in Francozi, slednji so v osmini finala izločili Slovenijo, v isti državi so bronaste kolajne odnesla tudi dekleta.

SINGAPUR - Španec Carlos Sainz (Ferrari) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva formule 1 v Singapurju. Na drugem mestu je končal Britanec Lando Norris (McLaren), tretji je bil njegov rojak Lewis Hamilton (Mercedes). V seštevku sezone na vrhu ni veliko sprememb, v vodstvu je ostal Nizozemec Max Verstappen (Red Bull). A v moštvu Red Bull so prvič v sezoni ostali praznih rok, saj se niti Verstappen niti Mehičan Sergio Perez nista uvrstila na zmagovalni oder, tako da je Ferrari dosegel prvo zmago v tej sezoni za eno od drugih ekip v karavani.

BOLOGNA/MANCHESTER - V teniškem Davisovem pokalu je znanih vseh osem četrtfinalistk. Kot zadnjima reprezentancama je to danes uspelo še Italiji in Veliki Britaniji. Ob njih bodo v Malagi konec novembra igrale še izbrane vrste Češke, Srbije, Nizozemske, Kanade, Avstralije in Finske.

OSAKA - Devetnajstletna Američanka Ashlyn Krueger je presenetljiva zmagovalka ženskega teniškega turnirja WTA 250 v Osaki. V finalu je s 6:3 in 7:6 (6) premagala Kitajko Zhu Lin ter si priborila prvi naslov v karieri, s katerim bo močno napredovala na lestvici WTA, kjer je bila nazadnje na 108. mestu.

SAN DIEGO - Čehinja Barbora Krejčikova, 13. igralka na lestvici WTA, je zmagovalka teniškega turnirja WTA v San Diegu. Ponoči po slovenskem času je v finalu ugnala Američanko Sofio Kenin s 6:4, 2:6 in 6:4. Za 27-letno Čehinjo je to sedma turnirska zmaga na najvišji ravni v karieri in druga letos.