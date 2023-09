Reporter o stališčih slovenskih politikov o vojni v Ukrajini (18. 9.)

Ljubljana, 18. septembra - Silvester Šurla v komentarju Oblast do smrti piše o stališčih slovenskih politikov o vojni v Ukrajini. Avtor meni, da nekaterim v Sloveniji še vedno ni jasno, kdo je v Ukrajini žrtev in kdo agresor in da imamo v državi več kot tretjino rusofilov, ki odkrito navijajo za Putinov režim ali ga vsaj opravičujejo in relativizirajo njegove zločine.