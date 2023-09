Pregled - svet, 17. 9. (nedelja)

AGRIGENTO - Nezakonite migracije so evropski izziv, ki potrebuje skupen evropski odziv, je ob obisku na italijanskem otoku Lampedusa, ki se sooča z doslej največjim migracijskim valom, dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Na skupni novinarski konferenci z italijansko premierko Giorgio Meloni je predstavila evropski akcijski načrt v desetih točkah za reševanje migracijskega pritiska, s katerim se sooča Italija. Po njenih besedah bodo o tem, kdo bo prišel v Evropo, odločali Evropejci in ne tihotapci. "Italija se lahko zanese na EU," je še poudarila.

SOLUN - Grški premier Kiriakos Micotakis se v zadnjem času sooča s kritikami na račun vlade in pristojnih služb zaradi domnevno slabega obvladovanja naravnih nesreč, ki so poleti prizadele Grčijo. Priznal je, da so bile državne službe, odgovorne za odzivanje na naravne nesreče, nagnjene k prelaganju odgovornosti in krivde. Ob tem je obljubil dodatno 300-milijonsko povečanje sredstev v posebnem skladu za spopadanje s posledicami podnebnih sprememb in več reform za krepitev boja proti podnebnim spremembam.

VALLETTA - Svetovalec predsednika ZDA za nacionalno varnost Jake Sullivan se je ta konec tedna na Malti sestal s kitajskim zunanjim ministrom Wang Yijem. Iz Bele hiše so sporočili, da je bilo srečanje del prizadevanj za ohranjanje odprtih komunikacijskih poti in odgovorno upravljanje odnosov. Izjava kitajske vlade je v veliki meri ustrezala ameriški različici in med drugim navaja, da sta obe strani opravili odkrito, vsebinsko in konstruktivno strateško komunikacijo.

MOSKVA/KIJEV - Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je ruska zračna obramba davi preprečila napad z brezpilotnimi letalniki na območja v bližini Moskve, še šest dronov pa naj bi sestrelila nad obalami zasedenega polotoka Krim na jugu Ukrajine. V regiji Orel v jugozahodni Rusiji je medtem ukrajinski dron poškodoval skladišče nafte, žrtev v napadu ni bilo. Iz Kijeva so medtem sporočili, da je Rusija ponoči z raketami in droni napadla regiji Odesa in Mikolajiv, kjer prav tako ni bilo smrtnih žrtev.

ESSEN - Večina vojn traja dlje, kot je bilo pričakovano ob njihovem začetku, je v pogovoru za nemško medijsko skupino Funke dejal generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg in opozoril, da se mora mednarodna skupnost pripraviti na dolgo vojno v Ukrajini. Ponovil je, da ni dvoma, da bo Ukrajina sčasoma postala članica Nata in da po vojni potrebuje varnostna jamstva. Ob tem je Nemčijo pozval k povečanju obrambnih izdatkov.

VLADIVOSTOK - Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je zapustil Rusijo, potem ko je zaključil svoj šestdnevni obisk v tej državi, namenjen predvsem krepitvi sodelovanja na področju obrambe. Obisk je na Zahodu spodbudil strahove, da bosta Moskva in Pjongjang sklenila dogovor o medsebojnem oskrbovanju z orožjem in vojaško tehnologijo. Moskva je medtem sporočila, da v času obiska Kima v Rusiji ni bil podpisan noben sporazum.

VARŠAVA - Vozila z ruskimi registrskimi tablicami od polnoči ne smejo več vstopati na Poljsko. Prepoved velja za vse avtomobile, brez izjeme in ne glede na to, ali se uporabljajo za službene ali osebne namene, je pojasnil poljski notranji minister Mariusz Kaminski. Državljanstvo voznika, lastnika avtomobila ali potnikov prav tako ni pomembno. S tem ukrepom je Poljska razširila omejitev, ki je že veljala za tovorna vozila.

BENGAZI - Število smrtnih žrtev poplav v Libiji se je samo v mestu Derna na vzhodu države, ki so ga poplave najbolj prizadele, povečalo na približno 11.300, je sporočil Urad ZN za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA). Pri tem so se sklicevali na podatke libijskega Rdečega polmeseca, ki pa je kasneje omenjeno številko zanikal. Ocene števila žrtev se od vira do vira precej razlikujejo. Medtem se nadaljujejo tudi reševalne akcije.

BRUSELJ/TEHERAN - Evropska unija je Iran pozvala, naj ponovno preuči odločitev o odvzemu akreditacij več inšpektorjem Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA). Po navedbah agencije bo ta "nesorazmerna poteza" resno ovirala njeno delo v državi. Iz Irana so pred tem sporočili, da gre za povračilni ukrep zaradi "političnih zlorab" nekaterih zahodnih držav, kot sta Francija in Nemčija.

BAMAKO - Vojaški voditelji Malija, Burkine Faso in Nigra so v soboto podpisali vzajemni obrambni pakt, so sporočile delegacije treh držav. Po besedah vodje malijske hunte, polkovnika Assimija Goite, je cilj pakta vzpostaviti strukturo kolektivne obrambe in medsebojne pomoči. O skupnem ukrepanju proti terorističnim skupinam, ki povzročajo težave v regiji, se je omenjena trojica držav sicer dogovorila že avgusta.

BELEM - V osrčju amazonskega pragozda na severu Brazilije je v nesreči manjšega letala umrlo 14 ljudi - 12 potnikov in dva člana posadke, vsi pa naj bi bili brazilski državljani, ki so v regijo pripotovali zaradi športnega ribolova. Nesreča se je zgodila na letališču v mestecu Barcelos, ko je pilot skušal pristati ob močnem dežju in zmanjšani vidljivosti, vendar je letalo zdrsnilo s pristajalne steze. Preiskava incidenta že poteka.

BERLIN - Podnebni aktivisti skupine Zadnja generacija so vseh šest stebrov Brandenburških vrat v Berlinu poškropili z oranžno barvo in nemško vlado pozvali k opustitvi fosilnih goriv ter bolj odločnemu ukrepanju na področju podnebnih sprememb. Policija je v povezavi z incidentom pridržala 14 ljudi in ogradila največjo znamenitost nemške prestolnice.

SKOPJE - Vlada Severne Makedonije je začasno prepovedala akcije in promocije živilskih in kmetijskih izdelkov v trgovinah na drobno, da bi zaščitila državljane pred manipulacijami s cenami. Iz prepovedi so izvzeli alkohol in brezalkoholne pijače, veljala pa bo do konca novembra, je sporočila vlada. Pojasnili so še, da s tem odlokom želijo preprečiti zlorabe pri prometu določenih izdelkov in blaga.

STOCKHOLM - Švedska vlada namerava novembra prihodnje leto odpraviti davek na plastične vrečke, ki je po uvedbi leta 2020 prispeval k zmanjšanju njihove prodaje v tej državi. Po oceni vlade je uvedba davka prinesla nekatere negativne učinke, s čimer se ne strinjajo okoljevarstvene organizacije, ki so izrazile zaskrbljenost nad predlagano ukinitvijo.