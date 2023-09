Predstavniki države obsojajo nasilje ob sobotni Paradi ponosa

Ljubljana/Maribor, 17. septembra - Predstavniki države, med njimi predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob, ostro obsojajo nasilje in incidente, do katerih je prišlo ob sobotni Paradi ponosa v Mariboru. Enega od aktivistov so namreč po dogodku pretepli in je pomoč poiskal na mariborski urgenci. Policisti so bili po paradi obveščeni o dveh primerih napadov.