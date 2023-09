Vreme: Sončno

V ponedeljek bo v zahodnih in deloma osrednjih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod bo večinoma sončno. Pihal bo jugozahodni veter. Predvsem v zahodni Sloveniji bodo popoldne in v noči na torek krajevne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 23 do 27, na vzhodu do 30 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še naprej bo precej toplo.

Vremenska slika: Nad srednjo in vzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, nad zahodno Evropo pa se zadržuje izrazito ciklonsko območje. S šibkim jugozahodnikom v višinah k nam priteka postopno toplejši in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo povečini sončno, več oblačnosti bo v krajih zahodno od nas. V ponedeljek se bo v krajih zahodno od nas pooblačilo, drugod bo večinoma sončno. Popoldne se bodo v Alpah pojavljale krajevne padavine, tudi nevihte.